موسكو تحتضن مهرجان الثقافة الهندية

تحتضن حديقة "سوكولنيكي" في موسكو مهرجان الثقافة الهندية المكرس للاحتفال بعيد استقلال الهند، ويستمر الاحتفال، من 10 حتى 12 أغسطس الجاري.

ويتضمن برنامج مهرجان الثقافة الهندية العديد من الفعاليات التي ستقام في متنزه سوكولنيكي، وتبدأ الأنشطة من الساعة الـ10 صباحا وتنتهي الساعة 10 مساء كل يوم، والدخول مجاني.

visualrian-Vladimir Pesnya

وسيتعرف زوار المهرجان على الثقافة الهندية بمختلف جوانبها من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية. ويتيح المهرجان الاطلاع على المجوهرات التقليدية الهندية الشهيرة والتوابل بأنواعها والهدايا التذكارية التي ستعرض للبيع في أقسام حديقة سوكولنيكي.

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وستتمتع النسوة بالألوان الساحرة للأزياء الهندية وأقمشتها المزركشة التي سيتاح قسم منها للبيع أيضا، وستكون هناك استعراضات غنائية راقصة يشارك فيها مغني بوليوود الشهير، آش كينغ، برفقة 200 راقص وراقصة.

وينظم هذا المهرجان من قبل المركز الثقافي الهندي في موسكو وبدعم من سفارة الهند في روسيا ووزارة الثقافة الروسية، حيث يأتي تزامنا مع الاحتفال بعيد استقلال الهند الذي يصادف، 15 أغسطس.

المصدر: نوفوستي