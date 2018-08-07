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"إلى كل اللي بيحبوني" يكشف سرا أخفته أليسا عن جمهورها

الثقافة والفن

@elissakh/Twitter
"إلى كل اللي بيحبوني" يكشف سرا أخفته أليسا عن جمهورها
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طرحت الفنانة اللبنانية، أليسا، فيديو كليب يصور أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" ويكشف عن سر إصابتها بسرطان الثدي قبل عامين.

واختصرت النجمة أليسا كل الظروف التي مرت بها بسبب مرضها، بـ7 دقائق رفعت من خلالها صوتها وحزنها، وأبكت آلاف المشاهدين.

وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة مرت بهذا المرض، ورغم ذلك قاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت أليسا بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، وفيديوهات تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا، كما أعاد نشره عدد من الفنانين العرب الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة وبشجاعة أليسا.

المصدر: وكالات

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