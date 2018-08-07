"إلى كل اللي بيحبوني" يكشف سرا أخفته أليسا عن جمهورها

طرحت الفنانة اللبنانية، أليسا، فيديو كليب يصور أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" ويكشف عن سر إصابتها بسرطان الثدي قبل عامين.

واختصرت النجمة أليسا كل الظروف التي مرت بها بسبب مرضها، بـ7 دقائق رفعت من خلالها صوتها وحزنها، وأبكت آلاف المشاهدين.

You are the reason I am strong and healthy... You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة مرت بهذا المرض، ورغم ذلك قاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت أليسا بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، وفيديوهات تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي.

الحمدالله على سلامتك يا هل الانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنية كلها ♥️ عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى ... كتر خير الله 🙏 @elissakh Elissa ... Ila Kol Elli Bihebbouni - https://t.co/yS4l9fefbwpic.twitter.com/ilA7ypI0TK — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 7, 2018

وحقق الفيديو انتشارا واسعا، كما أعاد نشره عدد من الفنانين العرب الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة وبشجاعة أليسا.

المصدر: وكالات