 
مباشر

بالفيديو.. نقل حمّام تركي يزن أكثر من 1500 طن

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km6k

نقلت السلطات التركية الحمّام الأثري "أرتوكلو"، الذي يبلغ عمره 650 عاما ويزن أكثر من 1500 طن لمسافة تصل إلى 3 كم لإنقاذه من الغرق بسبب وقوعه في منطقة بناء سد أليسو المثير للجدل.

وتم نقل الحمام، الذي كان يقع سابقا على ضفة نهر دجلة في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا، على منصة نقالة عبر طريق عبّد خصيصا لهذه الغاية. واستغرقت عملية نقله 6 ساعات.

ويأتي نقل الحمام في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الآثار التاريخية الموجودة في المنطقة من تبعات مشروع سد إليسو.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا