بالفيديو.. نقل حمّام تركي يزن أكثر من 1500 طن

نقلت السلطات التركية الحمّام الأثري "أرتوكلو"، الذي يبلغ عمره 650 عاما ويزن أكثر من 1500 طن لمسافة تصل إلى 3 كم لإنقاذه من الغرق بسبب وقوعه في منطقة بناء سد أليسو المثير للجدل.

وتم نقل الحمام، الذي كان يقع سابقا على ضفة نهر دجلة في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا، على منصة نقالة عبر طريق عبّد خصيصا لهذه الغاية. واستغرقت عملية نقله 6 ساعات.

ويأتي نقل الحمام في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الآثار التاريخية الموجودة في المنطقة من تبعات مشروع سد إليسو.

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı



Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki, ağırlığı bin 500 ton olan Artuklu Hamamı'nın, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma işlemi tamamlandı. pic.twitter.com/FfmALJeQaM — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 6, 2018

المصدر: وكالات