العثور على "إرث" جان جاك روسو في روسيا

عثر على مخطوطات كتبت بقلم الفيلسوف الفرنسي، جان جاك روسو (1712-1778)، في قبو أحد المباني السكنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال ألكسي بيلايف، في صفحته على فيسبوك إن أحد الأشخاص عرض عليه شراء مخطوطات قديمة بخط اليد، لكنه بعد فترة اتصل بصاحبها فأخبره ببيعها لجامع تحف ومخطوطات أثرية آخر.

ولم يتم التأكد بعد من عائدية المخطوطات والرسائل التاريخية، لكن محتواها يلقي الضوء على سيرة حياة الفيلسوف روسو. وكان يعتقد في وقت سابق أن روسو رفض دعوة الكونت الروسي أرلوف له بزيارة روسيا.

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وفي حال تأكيد ملكية الرسائل (بخط يد روسو)، فإن هذا يثبت أن الفيلسوف الفرنسي زار روسيا متخفيا.

وتتحدث هذه المخطوطات في العموم عن رحلات روسو التي يصف فيها الأماكن التي زارها وتفاصيل زيارته وعلاقته بالكونت أرلوف.

يعتبر جان جاك روسو أحد أكثر فلاسفة وكتاب عصر التنوير تأثيرا، وهو أيضا أحد مؤسسي تيار الرومانسية في الفلسفة.

المصدر: نوفوستي