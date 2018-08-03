شاهد من شارك في جنازة مي سكاف بباريس؟

خرج مئات من المشيعين بعد ظهر اليوم الجمعة في بلدة دوردان في ضواحي باريس، في جنازة الفنانة والمعارضة السورية مي سكاف، ورافقوها حتى مثواها الأخير في إحدى المقابر هناك.

وشهدت مراسم التشييع حضور المئات بينهم شخصيات فنية وسياسية سورية معروفة، وطواف موكب التشييع شوارع المدينة.

إلا أن جنازة الفنانة غلب عليها الطابع السياسي، فارتفعت فوقها أعلام المعارضة واتشح بعض المشيعين بهذه الأعلام.

#الآن جنازة الممثلة السورية القديرة #مي_سكاف في فرنسا بحضور العديد من وسائل الإعلام وفنانين سوريين مقيمين في الخارج pic.twitter.com/IdGGrAHFGF — fadel zoubir 🇩🇿✌ (@FADELZOUBIR) August 3, 2018

وسبق لجود الزعبي نجل الراحلة سكاف وكشف تفاصيل وفاة والدته، حيث قال إنه غادر المنزل صباح يوم وفاتها، وحين عاد إلى المنزل مساء وجدها مستلقية ونائمة، ولم يكتشف وفاتها إلا حين محاولته إيقاظها.

وذكر أن سبب الوفاة كان سكتة دماغية، مشيرا إلى أنه سيروي ما حدث عقب الانتهاء من مراسم العزاء الجمعة.

وتوفيت سكاف في الـ23 من يوليو الماضي، وأكّدت التحاليل الطبية، أنّ "وفاتها كانت طبيعية وناجمة عن نزيف شرياني دماغي حادّ" واضعة حدا للشكوك في إمكانية اغتيالها.

المصدر: مواقع إنترنيت