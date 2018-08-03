 
مباشر

شاهد من شارك في جنازة مي سكاف بباريس؟

الثقافة والفن

شاهد من شارك في جنازة مي سكاف بباريس؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klo5

خرج مئات من المشيعين بعد ظهر اليوم الجمعة في بلدة دوردان في ضواحي باريس، في جنازة الفنانة والمعارضة السورية مي سكاف، ورافقوها حتى مثواها الأخير في إحدى المقابر هناك.

وشهدت مراسم التشييع حضور المئات بينهم شخصيات فنية وسياسية سورية معروفة، وطواف موكب التشييع شوارع المدينة.

إلا أن جنازة الفنانة غلب عليها الطابع السياسي، فارتفعت فوقها أعلام المعارضة واتشح بعض المشيعين بهذه الأعلام.

وسبق لجود الزعبي نجل الراحلة سكاف وكشف تفاصيل وفاة والدته، حيث قال إنه غادر المنزل صباح يوم وفاتها، وحين عاد إلى المنزل مساء وجدها مستلقية ونائمة، ولم يكتشف وفاتها إلا حين محاولته إيقاظها.

وذكر أن سبب الوفاة كان سكتة دماغية، مشيرا إلى أنه سيروي ما حدث عقب الانتهاء من مراسم العزاء الجمعة.

وتوفيت سكاف في الـ23 من يوليو الماضي، وأكّدت التحاليل الطبية، أنّ "وفاتها كانت طبيعية وناجمة عن نزيف شرياني دماغي حادّ" واضعة حدا للشكوك في إمكانية اغتيالها.

المصدر: مواقع إنترنيت

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الذي أفشل مخطط الإمارات والسعودية "لاجتياح قطر عسكريا"؟