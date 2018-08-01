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سعد لمجرد يطلق "كازابلانكا" ويحقق ملايين المشاهدات في أقل من يوم

الثقافة والفن

سعد لمجرد يطلق
Instagram@saadlamjarred1
سعد لمجرد
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أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة.

وبلغ عدد مشاهدات الفيديو كليب عبر حسابه الشخصي على يوتيوب 2.3 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتحمل الأغنية اسم "كازابلانكا"، وقد فاجأ المغني المغربي جمهوره بأدائها باللغة الفرنسية ما جعلها تحتل المركز الثاني في "ترند" الأغاني الفرنسية على يوتيوب.

وهذه هي المرة الأولى التي يبتعد فيها لمجرد عن اللهجة المغربية في أغانيه التي حقق من خلالها أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.

وكان لمجرد قد أطلق الأغنية بشكل حصري، في 31 يوليو الماضي، عبر الإذاعات والقنوات المغربية، ليطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب.

وصور الفنان المغربي الأغنية الجديدة في المغرب أثناء تواجده هناك، في شهر رمضان الماضي، حيث أطلق أنشودة دينية في تلك الفترة حملت عنوان "يا الله" وحققت 5.8 مليون مشاهدة حتى الآن.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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