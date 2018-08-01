"ماكسدونا".. كلب مميز يحاكي صور مادونا الشهيرة (صور)

قام مصور فرنسي بمشروع فني جديد أسماه "ماكسدونا"، أتمه بمساعدة كلب مميز ومدرب عمره 6 سنوات.

وعمد المصور، فينسنت فلورايت، إلى تصميم وإخراج صور للكلب "ماكس"، تحاكي إلى حد كبير اللقطات التي كانت تصورها نجمة البوب العالمية، مادونا. كما أن المصور عثر على ماكس في إحدى جمعيات الحيوانات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أخذ فينسنت وماكس يخرجان صورا مميزة تم اختيارها من جلسات تصويرية ومقاطع موسيقية للنجمة الأمريكية مادونا، وذلك ابتداء من الكلاسيكيات وحتى أحدث أعمالها المعاصرة، "Hung Up".

وذكر المصور أن المشروع استغرق وقتا كبيرا للإعداد والتجهيز، بلغ 8 أشهر متواصلة، وذلك من أجل اختيار صور المحاكاة المناسبة وتدريب ماكس بشكل جيد عليها، وكذلك، اختيار الأزياء المناسبة وتفصيلها لتناسب ماكس.

وفي تعليقه على المشروع، قال فلورايت: "أنا من أشد المعجبين بمادونا، وتلك الصور التي أقوم بتنفيذها بصحبة ماكس هي للإشادة بالفنانين الذين أحبهم وأحترمهم جدا".

كما يبدو أن "ماكسدونا" نال إعجاب مادونا شخصيا، إذ قامت مؤخرا بنشر محاكاة ماكس لغلاف ألبومها الغنائي، "Like a Virgin"، على صفحتها الشخصية على إنستغرام.

المصدر: Metro + Instagram