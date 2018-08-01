"ماكسدونا".. كلب مميز يحاكي صور مادونا الشهيرة (صور)
قام مصور فرنسي بمشروع فني جديد أسماه "ماكسدونا"، أتمه بمساعدة كلب مميز ومدرب عمره 6 سنوات.
وعمد المصور، فينسنت فلورايت، إلى تصميم وإخراج صور للكلب "ماكس"، تحاكي إلى حد كبير اللقطات التي كانت تصورها نجمة البوب العالمية، مادونا. كما أن المصور عثر على ماكس في إحدى جمعيات الحيوانات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين، أخذ فينسنت وماكس يخرجان صورا مميزة تم اختيارها من جلسات تصويرية ومقاطع موسيقية للنجمة الأمريكية مادونا، وذلك ابتداء من الكلاسيكيات وحتى أحدث أعمالها المعاصرة، "Hung Up".
وذكر المصور أن المشروع استغرق وقتا كبيرا للإعداد والتجهيز، بلغ 8 أشهر متواصلة، وذلك من أجل اختيار صور المحاكاة المناسبة وتدريب ماكس بشكل جيد عليها، وكذلك، اختيار الأزياء المناسبة وتفصيلها لتناسب ماكس.
‘MAXDONNA - GOOD GOIN’ STRANGER’ My beloved dog giving his best as if @madonna shot by Herb Ritts for the ‘desperately seeking Susan’ movie poster. This photo and others are shown in Arles, July 2nd - August 16th as part of my “MAXDONNA” exhibition at @lagencearlesienne Very limited signed prints will be sold and all benefits will be donated to Madonna’s charity @raisingmalawi #maXdonna #desperatlyseekingsusan #max #madonna #tribute #exhibition #raisingmalawi #charity #arles2018 #love #happiness #vincentflouret
ONLY 2 WEEKS LEFT to see the show at @lagencearlesienne and order limited 1st edition prints from the exhibition! Benefits go to Madonna’s charity @raisingmalawi 🙏🏻 To get all info & prices please send an email to infomaxdonna@gmail.com Have a nice day! ❤️ Max & Vincent. #maxdonna #exhibition #madonna #tribute #charity #raisingmalawi #love #happiness
وفي تعليقه على المشروع، قال فلورايت: "أنا من أشد المعجبين بمادونا، وتلك الصور التي أقوم بتنفيذها بصحبة ماكس هي للإشادة بالفنانين الذين أحبهم وأحترمهم جدا".
كما يبدو أن "ماكسدونا" نال إعجاب مادونا شخصيا، إذ قامت مؤخرا بنشر محاكاة ماكس لغلاف ألبومها الغنائي، "Like a Virgin"، على صفحتها الشخصية على إنستغرام.
المصدر: Metro + Instagram