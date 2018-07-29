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وفاة الفنان المصري الشاب مصطفى العلي

الثقافة والفن

وفاة الفنان المصري الشاب مصطفى العلي
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أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الفنان الشاب مصطفى العلي، مساء السبت.

ونشر "عمرو" صورة للراحل وكتب عليها قائلا: "إيه الدنيا دي في لحظة كده.. لا حول ولا قوه إلا بالله.. صديقي العزيز الفنان مصطفى العلى في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسالكم جميعًا قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

يذكر أن الفنان مصطفى العلي شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "السيدة الأولى"، "شمس"، "عيون القلب"، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" مع الفنان عمرو عبد الجليل.

المصدر: مصراوي

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