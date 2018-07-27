 
مباشر

موسكو تحتضن مهرجانا مميزا للكتب

الثقافة والفن

موسكو تحتضن مهرجانا مميزا للكتب
Ria Anton Denisov
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkge

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس 26 يوليو الجاري، في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي "VK" عن افتتاح أول مهرجان لعشاق الكتب (بوكينيست) في موسكو.

وقال يوري لوتشنيكوف، وهو أحد منظمي المهرجان، إن أسعار الكتب تتراوح بين 500 روبل (9 دولارات) وعشرات آلاف الروبلات لبعض المطبوعات النادرة، كما يمكن امتلاك بعض الكتب مجانا في مكتبة افتتحت في إطار المهرجان.

موقع عمدة موسكو
مهرجان الكتب

وقال عمدة موسكو إن عمل المهرجان سيستمر لغاية 20 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه سيشهد إقامة مسرحيات ولقاءات مع الأدباء وإلقاء محاضرات في مختلف المواضيع.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسد وعقيلته يستقبلان وفدا من ذوي عسكريين روس قضوا في سوريا