موسكو تحتضن مهرجانا مميزا للكتب

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس 26 يوليو الجاري، في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي "VK" عن افتتاح أول مهرجان لعشاق الكتب (بوكينيست) في موسكو.

وقال يوري لوتشنيكوف، وهو أحد منظمي المهرجان، إن أسعار الكتب تتراوح بين 500 روبل (9 دولارات) وعشرات آلاف الروبلات لبعض المطبوعات النادرة، كما يمكن امتلاك بعض الكتب مجانا في مكتبة افتتحت في إطار المهرجان.

موقع عمدة موسكو

وقال عمدة موسكو إن عمل المهرجان سيستمر لغاية 20 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه سيشهد إقامة مسرحيات ولقاءات مع الأدباء وإلقاء محاضرات في مختلف المواضيع.

المصدر: نوفوستي