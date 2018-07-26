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مونديال روسيا على مسارح الفن

الثقافة والفن

مونديال روسيا على مسارح الفن
Ria.ru Aleksamdr Galperin
وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي
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اقترح النائب في الجمعية التشريعية لمقاطعة لينينغراد الروسية، فلاديمير بيتروف، على وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إخراج أعمال فنية مستوحاة من مونديال روسيا.

وجاء في رسالة بعث بها بيتروف إلى وزير الثقافة أن المونديال يستحق أن يخلد، لا كوسيلة للحصول على تأشيرة الدخول المجانية فحسب، بل كتعبير إبداعي فني على شكل أوبرا وباليه، لترك تأثير طويل الأمد يعكس الفنون الكلاسيكية الروسية.

وأضاف قائلا إن "فنانينا يتمتعون دوما بشعبية فائقة. ومن أجل الحفاظ على ذكرى المونديال الروسي، من المستحسن تخليده في فن الموسيقى والرقص".

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ويرى السياسي أن إبداع مؤلفات الموسيقى والرقص وإدراجها فيما بعد في ربرتوار المسارح الروسية لعرضها داخل البلاد وخارجها، ما هو إلا وسيلة ممتازة للحفاظ على ذكرى "العيد الرياضي"، وإبهار العالم بالثقافة الروسية.

وطلب السياسي من وزير الثقافة إعداد مشروع حكومي ثقافي يقضي بإبداع مؤلفات الأوبرا والباليه في موضوع مونديال روسيا، لعرضها لاحقا في المسارح الروسية والعالمية.

المصدر: نوفوستي

 

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