فيلم كارتون روسي صيني يعرض في إفريقيا

تعرض دور السينما في بلدان إفريقية عدة، نهاية يوليو الجاري، الجزء الثالث من سلسلة أفلام "ملكة الثلج" من إنتاج روسي صيني مشترك.

وقال ناطق باسم استوديو "Wizart" الروسي إن المشاهدين في جنوب إفريقيا سيتابعون لأول مرة، في 27 يوليو الجاري، الجزء الثالث من السلسلة بعنوان "ملكة الثلج، اللهب والجليد". ثم سيتم عرض الفيلم في كل من ناميبيا وزيمبابوي وليسوتو.

وعرض الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج"، من إخراج أستوديو "Wizart Animation" الروسي، في جنوب إفريقيا بلغة هذا البلد عام 2015. ثم عرض الجزء الثاني بعنوان "ملكة الثلج، إعادة التجميد".

وأبدع الملحن الإيطالي، فابريتسيو ماتشينيلي، موسيقى الجزء الثالث من الفيلم.

المصدر: تاس