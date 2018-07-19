"ابنة فرعون" على مسرح البولشوي من جديد

عاد باليه "ابنة فرعون" لمصمم الرقصات الفرنسي الروسي ماريوس بيتيبا (1818-1910) إلى ريبرتوار مسرح البولشوي بعد انقطاع دام 6 أعوام.

وجرت البروفات النهائية للباليه، يوم الثلاثاء 17 يوليو، تمهيدا لعرضه في الفترة ما بين 19 و22 يوليو الجاري.

وصرحت المتحدثة باسم مسرح البولشوي، يكاترينا نوفيكوفا، بأن الباليه كان موجودا في ريبرتوار البولشوي من قبل عام 2000، بنسخة مصمم الباليه الفرنسي لاكوت، والذي يتخصص في ترميم العروض القديمة، لكن العرض حذف من الريبرتوار عام 2012.

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وقالت المتحدثة إن الباليه يعود مجددا بمناسبة حلول الذكرى الـ200 لمولد ماريوس بيتيبا، وإقامة مهرجان الباليه الروسي في بطرسبورغ.

والباليه من قصة ماريوس بيتيبا، وكان قد كتبها خصيصا للباليرينا الإيطالية كارولينا روزاتي (1826-1905)، والتي كانت ترقص في فرقة الباليه ببطرسبورغ، وكتب موسيقى الباليه المؤلف الموسيقي الإيطالي سيزار بوني (1802-1870)، والذي كان يعمل في بطرسبورغ، وقدم الباليه لأول مرة عام 1862 على خشبة المسرح "الحجري" القديم في بطرسبورغ.

المصدر: تاس