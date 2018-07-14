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كاظم الساهر يوجه رسالة إلى الشعب السعودي

الثقافة والفن

كاظم الساهر يوجه رسالة إلى الشعب السعودي
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الفنان العراقي كاظم الساهر
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قال الفنان العراقي، كاظم الساهر، أثناء إحيائه حفلا بمهرجان سوق عكاظ بالسعودية مساء الجمعة، إنه لم يجد غير المحبة والود من السعوديين منذ نزوله في المطار.

ووجه كاظم الساهر، رسالة شكر للشعب السعودي، على حسن الضيافة والكرم، راجيا من الله أن يحفظ السعوديين ووطنهم وأن ينعم عليهم بالسلام والأمان.

كما عبر الفنان العراقي في ختام وصلته الفنية، عن سعادته بوجوده بين الجمهور السعودي الذين هم أهله.

وحضر الحفل، الذي يأتي ضمن فعاليات سوق عكاظ بالطائف، عدد غفير من معجبي الفنان العراقي.

المصدر: إرم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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