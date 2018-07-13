ميك جاغر يشيد بتنظيم مونديال روسيا 2018

وصل ميك جاغر، قائد فرقة "رولينغ ستونز" الموسيقية البريطانية إلى موسكو للاطلاع على معالمها الحضارية وتشجيع المنتخب الإنجليزي في مبارياته في إطار مونديال روسيا 2018.

وعبر جاغر عن سعادته بزيارته لموسكو، وقال: "أعجبني الأداء الموسيقي الذي قدمته جوقة كاتدرائية باسيليوس المبارك في الساحة الحمراء بموسكو".

وقدم المرشد السياحي المرافق للفنان شرحا مفصلا باللغة الإنجليزية عن تاريخ الكاتدرائية ومحتوياتها، قبل أن يستمع جاغر إلى الغناء الكنسي الذي قدمته الجوقة.

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وكشف جاغر عن تقييمه لتنظيم مونديال روسيا برفع إبهامه إلى الأعلى مبتسما، ثم رد على التعاطف معه بمناسبة هزيمة منتخب بلاده في المباراة مع نظيره الكرواتي بقوله: "حصل ما حصل".

وأفادت وسائل الإعلام بأن نتيجة المباراة خيبت آمال جاغر، بسبب أن الصحف البريطانية وصفت وجوده في منصة ملعب "لوجنيكي" بـ"نذير شؤم"، وادعت الصحف وجود "لعنة" ترافق منتخبات كرة القدم التي يشجعها.

المصدر: فيستي.رو