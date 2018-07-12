"المريض الإنجليزي" الأفضل خلال نصف قرن!

أعلنت لجنة تحكيم جائزة "بوكر الذهبية"، خلال حفل أقيم في قصر باكنغهام في لندن، فوز رواية "المريض الإنجليزي" بجائزة أفضل عمل أدبي خلال 50 عاما (عمر الجائزة).

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ومنحت الجائزة للكاتب الكندي، مايكل أونداتجي، الذي كشف عن سبب فوزه بهذه الجائزة الأدبية العريقة لأفضل رواية على مدى 50 عاما الأخيرة، وهو ما يتوافق مع عمر جائزة بوكر نفسها.

وقال أونداتجي إنه لم يتصور ولو لمجرد ثانية واحدة، أن تفوز روايته بهذه الجائزة، وأشار إلى أن الفضل في فوز روايته يعود للمخرج، أنتوني مينجيلا، الذي أبدع في تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي رائع، دفع القراء في العالم إلى التصويت لصالح الرواية. وترشحت إلى جانب "المريض الإنجليزي" 4 روايات هن: "في دولة حرة" للكاتب فيديادر سوراجبراساد نيبول، "القمر النمر" للكاتبة بينيلوب ليفلي، "صالة الذئب" لهيلاري مانتل، "لينكولن في باردو" لجورج سوندرز.

المصدر: لينتا. رو