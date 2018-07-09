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إمانويل سينيه ترفض عرض الأكاديمية السينمائية الأمريكية

الثقافة والفن

إمانويل سينيه ترفض عرض الأكاديمية السينمائية الأمريكية
AFP 2018 / LOIC VENANCE
بولانسكي وسينيه
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رفضت الفنانة الفرنسية، إمانويل سينيه، زوجة المخرج السينمائي، رومان بولانسكي، قبول دعوة للانضمام إلى عضوية أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية.

وقالت الفنانة الفرنسية: "كنت ولا أزال ناشطة في الحركة من أجل تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل، لكن لا يمكن أن أتجاهل طرد زوجي من الأكاديمية".

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وفي مايو الماضي، فصلت الأكاديمية التي تمنح جوائز أوسكار السينمائية من عضويتها، الممثل بيل كوزبي والمخرج رومان بولانسكي المتهمين بالتحرش الجنسي.

يذكر أن بولانسكي واجه اتهامات بالتحرش، واعترف باغتصاب فتاة قاصر عام 1977، ثم هرب من الولايات المتحدة إلى فرنسا. وتعتبره أجهزة التحقيق الأمريكية منذ ذلك الحين مطلوبا للعدالة.

المصدر: نوفوستي

 

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