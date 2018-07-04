3 رجال يتهمون الممثل كيفين سبايسي بالتحرش الجنسي

اتهم 3 رجال آخرين في بريطانيا، الممثل الهوليودي كيفين سبايسي بالتحرش الجنسي بهم، ليبلغ مجموع اتهامات التحرش التي تحقق فيها الشرطة البريطانية ضد الممثل المعروف 6 تهم، حسب بوابة TMZ.

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وقالت بوابة TMZ الإلكترونية: "وفقا للشرطة في لندن، فقد أبلغ رجل في أبريل الماضي عن تحرش سبايسي الجنسي به في وستمنستر عام 1996. ووفقا لمعلوماتنا، فقد اتهم رجلان آخران (سبايسي) في فبراير بالحرش الجنسي بهما، وقال أحدهما إن سبايسي تحرش به عام 2013 في غلوستر، والثاني ذكر أن التحرش به حصل في لامبث عام 2008".

واندلعت حول كيفين سبايسي فضيحة كبرى، بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، بدأت مع إعلان نجم ستار تريك، أنتوني راب، أن الممثل تحرش به عندما كان عمره 14 عاما، وقال إن سبايسي حاول في حالة سكر إغواءه. وردّ الممثل قائلا إنه لا يتذكر حادثة مضايقة القاصر راب في ذلك الوقت، لكنه اعتذر له مع ذلك.

وفي وقت لاحق، قال الممثل المكسيكي، روبرتو كافازوس، إنه كان ضحية للتحرش الجنسي من قبل سبايسي، وإنه يعرف الكثير من الشبّان الذين وجدوا أنفسهم في وضع مماثل. وحتى الآن، فإن عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات من قبل هذا الممثل يقدر بالعشرات.

وتحقق وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا في قضايا متعلقة بارتكاب سبايسي جرائم جنسية، وفيما تبحث شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية في قضية تحرش واحدة، تقوم شرطة سكوتلاند يارد البريطانية بالتحقيق في ثلاث حالات أخرى.

المصدر: نوفوستي