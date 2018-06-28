"جيمس بوند" يرشح ممثلا لخلافته!

كشف البطل السابق لسلسلة أفلام جيمس بوند، بيرس بروسنان، عن رغبته في أن يؤدي، توم هاردي، دور "العميل 007" في النسخة القادمة من سلسلة أفلام جيمس بوند.

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وفي مقابلة مع "The Mail on Sunday" صرح الممثل، البالغ من العمر 65 عاما، بأن هاردي هو الشخص المناسب لتجسيد شخصية جيمس بوند في النسخة القادمة (25) من سلسلة الأفلام الشهيرة، والتي ستكون من إخراج داني بويل.

وقال بروسنان: "أعتقد أن توم هاردي يمكن أن يكون بوند المقبل، وسأكون سعيدا لرؤيته يقوم بذلك"، وأضاف: "أنت بحاجة إلى ممثل يضيف مزيدا من الحيوية إلى الدور، وهذا ما يميز جيمس بوند".

وأشاد بروسنان بدانييل كريغ، بطل النسخة الأخيرة من الفيلم والمرشح أيضا للقيام بالدور من جديد، وقال إنه "أدى الدور بطريقة مدهشة، فهو يتمتع بجسم رياضي، ويمكنك بسهولة أن تصدق أن هذا الشخص يمكنه القتل".

Pierce Brosnan calls for Tom Hardy to be the next James Bond https://t.co/yB9lv8j4xcpic.twitter.com/8uW8YWr2yh — NME (@NME) June 25, 2018

Pierce Brosnan reveals who he wants to be the next James Bond https://t.co/K9SDOFNfiepic.twitter.com/7lUYZjXERp — The Independent (@Independent) June 26, 2018

ولعب الممثل والمنتج الإيرلندي بيرس بروسنان، دور بطل سلسلة أفلام جيمس بوند في الفترة ما بين 1995 و2002، حيث حصل على دور العميل 007 في عام 1995، بدلا عن الممثل تيموثي دالتون.

Pierce Brosnan thinks Tom Hardy would make a great James Bond https://t.co/0uRlDT98kCpic.twitter.com/jWNWT2bloH — JoBlo.com (@joblocom) June 26, 2018

المصدر: إنديبندنت