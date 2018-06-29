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اللوفر أبو ظبي: قريبا سنعرض أثمن لوحة في التاريخ (صورة)

الثقافة والفن

اللوفر أبو ظبي: قريبا سنعرض أثمن لوحة في التاريخ (صورة)
You-Tube: EarthCam
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أعلنت إدارة متحف اللوفر أبو ظبي عن نيتها عرض أول لوحة لـ "ليوناردو دافينتشي" في الشرق الأوسط، وهي التحفة التي بيعت بأغلى سعر في تاريخ الفن العالمي، وصل إلى 450 مليون دولار أمريكي.

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وقال المتحف إن لوحة "Salvator Mundi" التي يتجاوز عمرها 500 عام، ستعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، بحلول شهر سبتمبر 2018.

كما تتميز اللوحة بتاريخها وسعرها القياسي، وكذلك فنانها الذي يعد أهم عمالقة الفن العالمي، وهي تصور مجازيا المسيح.

وعبر عن الحدث رئيس مديرية أبو ظبي للثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، قائلا: "اللوحة تجسد توجه ومهمة اللوفر أبو ظبي في التسامح والانفتاح.. وبعد بقاء اللوحة مبهمة لمدة طويلة، نقدمها اليوم هدية للعالم ونرحب بالزوار من كافة أنحائه ليشاهدوا جمال هذه التحفة الفنية".

You-Tube: Christie's

المصدر: The National 

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