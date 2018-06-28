أول ظهور علني لتوأم جورج وأمل كلوني في إيطاليا! (صورة)

أطل النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين مع ولديهما التوأم لأول مرة، وذلك أثناء عطلة عائلية في إيطاليا، بعد أسابيع من إطفاء شمعتهما الأولى.

وخرج كلوني من طائرته حاملا ابنه ألكسندر الصغير وكتاب قصص، في حين أطلت علم الدين حاملة ابنتهما، إيلا. وبدت علم الدين مبتسمة عند خروجها، بينما تميزت إطلالة كلوني بشاربه المتناسق مع شعره الأبيض المصفف.

George Clooney, 57, and wife Amal, 40, cradle their twins as they arrive in Italy https://t.co/m1rI9MchBR — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) June 24, 2018

وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، نال كلوني جائزة "إنجاز العمر" من معهد الأفلام الأميركي، وكافأته علم الدين برسالة حب علنية خلال احتفال جمع عددا كبيرا من النجوم، قائلة: "حبيبي، ما وجدته معك هو الحب الأسمى الذي طالما كنت آمل أن أحظى به، ورؤيتك مع طفلينا إيلا وألكسندر تترجم أعظم فرحة في حياتي كلها".

المصدر: ذا صن