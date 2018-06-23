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محمد رمضان يرد على منتقديه بكليب "NUMBER ONE"!

الثقافة والفن

محمد رمضان يرد على منتقديه بكليب
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أطلق الفنان المصري محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "NUMBER ONE"، وهو الكليب الذي حرص فيه على الرد على منتقديه الذين اعتبرهم "أعداء النجاح".

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واستعرض رمضان في بداية كليبه الذي طرحه على قناته في موقع "يوتيوب" أمس الجمعة، تسجيلا صوتيا لبعض من هاجموه، كما حرص خلال الكليب على تصوير الجوائز التي حصل عليها ليكون خير رد على منتقديه.

ووصف الفنان المصري نفسه بـ"الأسطورة" التي تسير باكتساح، مؤكدا حرصه على الظهور بسيارته الفيراري خلال الكليب الذي أخرجه حسام الحسيني.

المصدر: "مصراوي"

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