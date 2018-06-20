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مفاجأة من بول مكارتني لمصر

الثقافة والفن

مفاجأة من بول مكارتني لمصر
michaelputland
المغني البريطاني
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أعدّ نجم البيتلز المشهور بول مكارتني مفاجأة كبيرة لمصر، افصح عنها مؤخرا.

حيث أعلن مكارتني عن اختياره مصر إسما لعنوان ألبومه الجديد، وكان المغني البريطاني الشهير قد نشر لأيام تلميحات عن الألبوم الجديد، دون أن يذكر اسمه، مكتفيا بأجزاء من صور الغلاف وعليها شكل الأهرامات مع شعار مكارتني المميز من مثلث ودوائر، ثم جاء وكشف عن الغلاف مع عيد ميلاده الـ 76.

وأثار الاسم انتباه الكثيرين، حيث أن أحدا لا يعرف السبب وراء اختياره لهذا الاسم، ولكن بالنظر لتاريخ بول مكارتني كفنان متعدد المواهب، فربما يمكننا أن نعرف السبب، لأنه رسام وكاتب أغان إلى جانب مشواره الفني الطويل كمغن،وكانت له لوحة باسم "محطة مصر" رسمها عام 1999، وكانت اللوحة تصور صحراء وسماء زرقاء مع زهور وحيوانات.

المصدر: تويتر

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