مفاجأة من بول مكارتني لمصر

أعدّ نجم البيتلز المشهور بول مكارتني مفاجأة كبيرة لمصر، افصح عنها مؤخرا.

حيث أعلن مكارتني عن اختياره مصر إسما لعنوان ألبومه الجديد، وكان المغني البريطاني الشهير قد نشر لأيام تلميحات عن الألبوم الجديد، دون أن يذكر اسمه، مكتفيا بأجزاء من صور الغلاف وعليها شكل الأهرامات مع شعار مكارتني المميز من مثلث ودوائر، ثم جاء وكشف عن الغلاف مع عيد ميلاده الـ 76.

Paul to release all-new double A-side single ‘I Don't Know’/‘Come On To Me’. Full details HERE! https://t.co/ueNpy2nvmMpic.twitter.com/0IgAkiKiRT — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 19 июня 2018 г.

وأثار الاسم انتباه الكثيرين، حيث أن أحدا لا يعرف السبب وراء اختياره لهذا الاسم، ولكن بالنظر لتاريخ بول مكارتني كفنان متعدد المواهب، فربما يمكننا أن نعرف السبب، لأنه رسام وكاتب أغان إلى جانب مشواره الفني الطويل كمغن،وكانت له لوحة باسم "محطة مصر" رسمها عام 1999، وكانت اللوحة تصور صحراء وسماء زرقاء مع زهور وحيوانات.

المصدر: تويتر