أليسا تحيي أولى حفلاتها في العاصمة السعودية (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية أليسا حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وأسعدت الفنانة أليسا الجمهور السعودي بتقديمها باقة من أغنياتها القديمة والحديثة، فيما قدمت أيضا مختارات طربية، منها للفنانة الراحلة وردة الجزائرية. واستقبلت بحفاوة وتصفيق حار من جمهورها النسائي.

كما تداول الحضور صورا وفيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، أما إليسا فغردت بعد حفلها قائلة: "حفل بمنتهى الجمال، جمهور جميل، لحظة جميلة. حفلي في السعودية كان استثنائيا. شكرا للجميع وألقاكم مجددا قريبا!!".

What a beautiful concert! What a beautiful crowd! What a beautiful moment! My concert in KSA was one of a kind! Thank you all and see you again very soon!! — Elissa (@elissakh) June 17, 2018

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول