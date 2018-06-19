وفاة بطلة فيلم "ليالي الحب" آمال فريد

بعد حياة مليئة بالإبداع والمجد، وبعدما نالت شهرة واسعة بأدوارها أمام فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وإسماعيل يس، رحلت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية، آمال فريد.

ربما لن تذكر عزيزي القارئ اسم "آمال فريد"، نظرا لاعتزالها التمثيل منذ عام 1969، حينما تزوجت آنذاك من مهندس مقيم في موسكو، وعاشت معه هناك. لكن نظرة واحدة إلى ذلك الوجه الملائكي رائع الصفاء، سوف تذكرك بالأفلام الجميلة التي شكلت، ولا تزال، جزءا كبيرا من وعينا الفني والجمالي في السينما المصرية والعربية على حد سواء.

وقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د. خالد مجاهد وفاة الفنانة صباح اليوم، عقب تعرضها لأزمة صحية، نقلت إثرها إلى مستشفى شبرا العام في القاهرة، حيث توفيت عن عمر ناهز 80 عاما.

المصدر: وكالات

محمد صالح