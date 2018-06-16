غادة عبد الرازق تواجه عاصفة انتقادات لاستغلالها مشهد إحراق داعش للطيار الكساسبة

طالب عدد من النشطاء عائلة الطيار الأردني القتيل، معاذ الكساسبة، بمقاضاة الفنانة غادة عبد الرزاق، لتمثيلها مشهدا تقوم فيه بإحراق مغتصب ابنتها على غرار إحراق داعش لهذا الطيار الأسير.

إقرأ المزيد

وأثار مشهد النهاية في مسلسل "ضد مجهول" الذي عرض على قناة "الحياة" التلفزيونية، انتقادات صارخة وردود أفعال شاجبة، بسبب قيام بطلته الفنانة المعروفة غادة عبد الرزاق بإحراق مغتصب ابنتها وقاتلها، بنفس الطريقة التي أحرق فيها إرهابيو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الطيار الأردني الذي وقع في أسرهم بعدما أسقطت طائرته في سوريا.

واتهم فنانون ومشاهدون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة القديرة بالإساءة إلى ذكرى الطيار الشهيد، وأنها "ساوت بهذه النهاية بين شهيد حرب ضد الإرهاب ومجرم اغتصب قاصراً وقتلها من دون رحمة".

واعتبر البعض الآخر أن اقتباس طريقة إعدام الطيار الأردني القتيل في المسلسل بهذه الطريقة، دليل على إفلاس مهني وفني لدى المخرج ومحاولة منه لإثارة جدل حول عمله الفني الذي تعوزه الحبكة الدرامية الفذّة، كون المسلسل لم يحقق النجاح المتوقّع عند عرضه.

يذكر أن عائلة الطيار الأردني سبق أن أقامت دعوى قضائية منذ عامين ضد مسلسل "غرابيب سود" الذي عرض على قناة "أم بي سي" التلفزيونية السعودية، بسبب مشهد الطيار الذي كان يكافح في الميدان تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تسقط طائرته لأسباب ما زالت مجهولة، ويقع في أسر هذا التنظيم التكفيري الذي تفنن في عمليات إعدام ضحاياه الكثر، فقام بإحراقه وهو مقيّد خلف قضبان قفص حديدي على شكل زنزانة متنقلة.

واعتبر غالبية المواطنين الأردنيين المشهد مسيئاً للطيار الشهيد وطالبوا الحكومة الأردنية التدخل لوقف عرض هذا المسلسل الذي اشتهر بهذا المشهد وليس بمستواه الفني.

وصوّرت الفنانة عبد الرازق بعض مشاهد مسلسل "ضد مجهول"، في شوارع القاهرة خاصة شوارع وسط البلد، ومدينة 6 أكتوبر، وتم عرضه خلال شهر رمضان.

وهذا المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، وروجينا، وحنان مطاوع، ودياب، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب.

المصدر: صحف ومواقع أردنية ولبنانية

سعيد طانيوس