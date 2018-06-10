"مشهد إجرامي" يعرّض القائمين على "مسلسل أيوب" للمساءلة القانونية!

تقدم محامي مصري ببلاغ لفتح تحقيق عاجل بشأن تضمن "أيوب" أحد مسلسلات رمضان لهذا العام مشاهد تشجع على الإجرام.

واحتوت المشاهد التلفزيونية التي عرضت في مسلسل "أيوب" من بطولة النجم مصطفى شعبان في الحلقة رقم 24، على تمثيل جريمة شنيعة قامت خلالها زوجة بإذابة جسد زوجها باستخدام محلول من المواد الكيميائية بعد قتله والتخلص منه حتى لا يتم اكتشاف الجريمة والتعرف على الجثة.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق مع محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، وتامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني المنتجة للمسلسل، والمخرج أحمد صالح، والمؤلف محمد سيد بشير، والممثل محمد لطفي.

وقال إن هذه المشاهد تعد تحريضا علنيا للزوجات والسيدات على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج خاصة والرجال عامة إذا حدث خلاف ما، وتعد هذه المشاهد ابتكارا وخلقا لأفكار هدامة وترويجا لأعمال العنف والقتل والخروج عن القانون وإذاعتها ونشرها على أوسع نطاق بين ملايين المشاهدين بهدف استسهال القتل" مقدم البلاغ.

وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

المصدر: بوابة فيتو