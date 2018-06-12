لأول مرة.. منافسة سودانية سورية على أرض مصر

تستعد مصر للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، اليوم الثلاثاء، تحت مسمى "النيل للمصريين والعرب" التي ستطبق لأول مرة في البلاد، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

يتنافس على جائزة النيل للمصريين للمبدعين العرب، الفنان محمد عمر خليل وهو أمريكي الجنسية سوداني الأصل، وأيضا الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي.

ويعد الفنان السوداني محمد عمر الخليل، من أكثر الفنانين التشكيليين تأثيرا في مجال الحفر، وذاع صيته في مختلف المحترفات العربية.

أما الفنان السوري يوسف عبدلكي، من مواليد عام 1951، من أشهر فناني الحفر عند العرب، وأبرز فناني الجرافيك وتصميم الملصقات والأغلفة، والشعارات، كما يعد من الفنانين المهمين في مجال الكاريكاتير كما صدرت له عدة دراسات في الكاريكاتير العربي.

المصدر: "اليوم السابع"