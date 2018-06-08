موسكو.. العثور على آثار ثمينة من القرن الـ 17

عثر علماء الآثار الروس على مجموعة آثار تعود إلى القرون 17-19، أثناء صيانة المرافق العامة بالقرب من السفارة الأرمنية، وسط موسكو.

وذكرت البوابة الإلكترونية التابعة لبلدية موسكو أن من بين الاكتشافات أجزاء من أواني زجاجية وفخارية ونماذج من بلاط مخصص للموقد ومجوهرات بتصاميم ودلالات مختلفة.

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ونقلت البوابة عن رئيس إدارة التراث الحضاري في بلدية موسكو، أليكسي يميليانوف، قوله: "تجدر الإشارة إلى عدد من الخواتم الرجالية المصنوعة من معدن أبيض وسبيكة نحاسية، حيث يمكن مشاهدة نصوص من الصلوات على شكل زخارف نباتية ورموز للنبلاء عليها. وظهرت على خواتم أخرى زخارف من الزجاج والعقيق الرمادي".

يذكر أن القطع الأثرية كلها ستسلم بعد ترميمها إلى متحف موسكو أو ستعرض في متحف متنزه "زارياديه" بالقرب من الكرملين.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف