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صورة نادرة للفنان الراحل وديع الصافي بعمر 6 سنوات (صورة)

الثقافة والفن

صورة نادرة للفنان الراحل وديع الصافي بعمر 6 سنوات (صورة)
You-Tube: Firas Hassouneh
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نشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورة نادرة للفنان، وديع الصافي، برفقة والده الرقيب الخيال بشارة فرنسيس، تعود للعام 1927.

وولد وديع فرنسيس في قرية نيحا الشوف، وهو الابن الثاني في ترتيب العائلة المكونة من ثمانية أولاد. وكان والده بشارة يوسف فرنسيس، رقيبا في جهاز الدرك اللبناني.

ويعتبر الراحل وديع الصافي مطربا وملحنا ذا صيت عالمي، وهو من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي. توفي في أكتوبر من عام 2013، بعد أن لعب دورا رائدا طوال حياته في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية حول العالم.

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول

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