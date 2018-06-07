صورة نادرة للفنان الراحل وديع الصافي بعمر 6 سنوات (صورة)

نشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورة نادرة للفنان، وديع الصافي، برفقة والده الرقيب الخيال بشارة فرنسيس، تعود للعام 1927.

الفنان الكبير وديع الصافي بعمر الـ 6 سنوات برفقة والده الرقيب الخيّال بشارة فرنسيس عام 1927#من_جيل_لجيل#قوى_الأمنpic.twitter.com/Nc947RzKtL — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 7, 2018

وولد وديع فرنسيس في قرية نيحا الشوف، وهو الابن الثاني في ترتيب العائلة المكونة من ثمانية أولاد. وكان والده بشارة يوسف فرنسيس، رقيبا في جهاز الدرك اللبناني.

ويعتبر الراحل وديع الصافي مطربا وملحنا ذا صيت عالمي، وهو من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي. توفي في أكتوبر من عام 2013، بعد أن لعب دورا رائدا طوال حياته في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية حول العالم.

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول