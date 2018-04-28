"ABBA" تطلق أغنية جديدة بعد 35 عاما من الغياب!

أعلنت الفرقة السويدية الأشهر، ABBA، أنها بصدد العمل على إطلاق أغنية جديدة، وذلك بعد غياب 35 عاما عن جمهورها الكبير.

وانتشر الخبر أول مرة على صفحة الفرقة على إنستغرام، حيث تضمن المنشور: "شعرنا نحن الأربعة، أنه بعد مضي 35 عاما، سيكون أمرا ممتعا إذا عدنا وذهبنا سوية إلى استوديو تسجيل. وفعلا قمنا ذلك. وعندها شعرنا أن الوقت توقف وأننا لم ننقطع سوى لرحلة قصيرة. إنها تجربة ممتعة للغاية!".

❤️ #abbaofficial #abba A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

كما أكد مدير أعمال الفرقة الخبر، في تصريح صحفي أدلى به.

وباعت فرقة "ABBA" أكثر من 400 مليون نسخة من ألبوماتها المميزة، وكانت من أشهر الفرق العالمية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. لكن مسيرتها الفنية توقفت فجأة في عام 1986، لذا ستشكل أغنيتهم المستقبلية حدثا فنيا عالميا، منقطع النظير.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول