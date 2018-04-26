هل يعيد "الواق واق" الأمل المفقود في "ضبوا الشناتي"؟

ينتظر الموسم الرمضاني لعام 2018 مجموعة من الأعمال الدرامية العربية المختلفة، ومنها المسلسل السوري "الواق واق"، من تأليف ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو.

ويطرح العمل فرضية حول مدى مقدرة شعوب العالم الثالث ومنها العربية على إعادة بناء مجتمعاتها بصيغة جديدة، لو تسنى لها ذلك.

RT

وجاء المسلسل السوري الجديد نتيجة التعاون بين اثنين من "عباقرة" الدراما السورية، تعاونا فكريا وفنيا. أما أحدهما فالمبدع ممدوح حمادة، الكاتب المعاصر الذي يعكس بكتاباته الواقع الاجتماعي بمختلف جوانبه ويقدمه وجبة دسمة من الكوميديا السوداء، من نوع السهل الممتنع.

RT

وعلى الجانب الآخر، جاء المخرج الليث حجو الذي وكأنه لا يصور سيناريو العمل المكتوب وحسب، بل يتمه بسيناريو بصري يعمق الفكرة ويرسخ جمالياتها بانسيابية مبدعة، تجعل المشاهد يسبح بين وقع الكلمة وتعبيرية الصورة.

RT

ويصور "الواق واق" حياة مجموعة من المهاجرين تغرق سفينتهم قبالة إحدى الجزر المهجورة، ليبدؤوا حياتهم من جديد، حيث يعيشون سلسلة من المغامرات في إطار كوميدي اجتماعي.

وتمثل شخصيات الواق واق جميع شرائح المجتمع وتبرز خصائصه وتعري سلوكياته التي لن تتغير ما لم يحدث التغيير في العقول ونظام التفكير والسلوك، فأبطال العمل الذين تتوفر لهم أرض خالية من السكان وفيها جميع الخيرات والإمكانيات لبناء مجتمع مثالي، لا يحققون ذلك بسبب عدم قدرتهم على التخلص من الأمراض الاجتماعية المتأصلة فيهم، ما يؤدي إلى انهيار المجتمع في نهاية المطاف أمام الطموحات المريضة للبعض والتقاعس الموروث لدى البعض الآخر.

ويجسد شخصيات العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم: رشيد عساف، باسم ياخور، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جرجس جبارة، جمال العلي، حسين عباس، وائل زيدان، طلال الجردي، رواد عليو، مرام علي، مصطفى المصطفى، أنس طيارة، نانسي خوري، شادي الصفدي وسوزانا الوز.

RT

وتم تصوير المسلسل بالكامل في تونس في "عين دراهم" وعلى شواطئ "بنزرت". وأنتجت العمل شركة "إيمار الشام". أما أغنية الشارة فهي من كلمات سهام شعاع وألحان طاهر مامللي وغناء كاظم الساهر وتوزيع أنس نقشي.

المصدر: RT

خالد ظليطو