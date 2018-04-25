إبراهيم نصر الله والبوكر و"حرب الكلب الثانية"

أعلنت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن فوز الأديب الفلسطيني، إبراهيم نصر الله، بجائزة البوكر 2018 في دورتها الـ 11، عن روايته "حرب الكلب الثانية".

وأقيم حفل التكريم في العاصمة الإماراتية، يوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري، بحضور أعضاء لجنة التحكيم وجمهور واسع من المثقفين والكتاب والإعلاميين العرب.

وكشف رئيس لجنة التحكيم، إبراهيم السعافين، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون. وحصل نصر الله على مبلغ نقدي قيمته 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، وحصل المرشحون الخمسة الآخرون على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار.

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وتسلط رواية "حرب الكلب الثانية" الضوء على شخصية رئيسية وتحولاتها من معارض إلى متطرف ثم فاسد، وتكشف عن نزعة التوحش السائدة في المجتمعات وبين البشر وسيطرة النزعة المادية التي تبرر وتجعل كل شيء مباحا.

ولد إبراهيم نصر الله في عمان الأردن، من أبوين فلسطينيين هجّرا من أرض فلسطين عام 1948. عاش طفولته وشبابه في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينين في عمان. وبدأ حياته العملية معلما في المملكة السعودية وعاد إلى عمان وعمل في الصحافة وتفرغ للكتابة عام 2006. من أشهر أعماله روايات: زمن الخيول البيضاء وقناديل ملك الجليل.

يذكر أن دورة 2018 لجائزة البوكر شهدت تنافس ست روايات في القائمة القصيرة وهي: "وارث الشواهد" للكاتب الفلسطيني وليد الشرفا، "الخائفون" للكاتبة السورية ديمة ونوس، "ساعة بغداد" للكاتبة العراقية شهد الراوي، "زهور تأكلها النار" للكاتب السوداني أمير تاج السر، "الحالة الحرجة للمدعو ك" للكاتب السعودي عزيز محمد ورواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو