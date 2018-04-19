أعلى الأرباح في تاريخ السينما

أضاف المخرج الأمريكي، ستيفن سبيلبيرغ، إلى قائمة إنجازاته السينمائية الفنية، إنجازا غير مسبوق في شباك التذاكر.

وأصبح مخرج أفلام "القرش" (1975) و"إي تي" (1982) "إنديانا جونز" (1984، 1989) وعشرات الأفلام التي اشتهرت حول العالم، أول مخرج تتخطى أرباح أفلامه حاجز الـ 10 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع "ذا راب".

وقد ساعد في ذلك كثيرا فيلمه الأخير الذي عرض للمرة الأولى في مارس الماضي "اللاعب الأول يستعد" Ready Player One) (2018، والذي حقق أرباحا تخطت 475 مليون دولار.

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أما أكثر أفلام سبيلبيرغ نجاحا على مستوى شباك التذاكر فهو فيلم "حديقة العصر الجوراسي" (Jurassic Park-1993)، والذي حقق آنذاك 983.8 مليون دولار، وفيلم "إي تي" (E.T.) (1982) الذي حقق 717 مليون دولار.

ويبدو أن لا شيء يمكن أن يهدد مكانة سبيلبيرغ هذه، حيث أن المخرج التالي في القائمة يبتعد عنه بـ 3 مليارات دولار.

المصدر: تاس

محمد صالح