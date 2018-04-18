فيلم "غياب الحب" الروسي يمنح جائزة دولية

فاز فيلم "غياب الحب" للمخرج الروسي، أندريه زفياغينتسيف، بجائزة "الشرق – الغرب، القوس الذهبية" السينمائية الدولية كأفضل فيلم روائي.

ونقل المكتب الصحفي عن منتج الفيلم، ألكسندر رودزيانسكي، قوله: "شرف كبير أن ننال هذه الجائزة الدولية الأوراسية، ونشعر دوما بأننا لسنا في عزلة عن الفضاء السينمائي الأوراسي الذي كانت طموحاته وأحلامه وآماله تجمع بين فناني بلدان كثيرة".

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ومنح فيلم "اضطراب القلب" من إخراج الروسي، بوريس خليبنيكوف، وفيلم "عن الجسد والروح" من إخراج المجري، ألديكو إليندي، جائزة أفضل سيناريو.

وكرمت لجنة التحكيم الدولية المخرج الكلاسيكي للسينما البولندية، كشيشتوف زانوسي، ونجمة السينما الصربية، ميريانا كارانوفيتش، بجائزة "نجم القارة الأوراسية"، تقديرا لدورهما في تطوير السينما العالمية والأوراسية.

وأقيمت مراسم منح الجائزة في مركز "غالينا فيشنيفسكايا" للأوبرا في موسكو.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف