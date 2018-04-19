المخرج الروسي زفياغينتسيف في لجنة تحكيم مهرجان "كان"

تلقى المخرج السينمائي الروسي، أندريه زفياغينتسيف، دعوة لعضوية لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي الـ 71، الذي سيقام في الفترة من 8 وحتى 19 مايو المقبل.

وقال مدير عام المهرجان، تيري فريمو، في حديثه لإذاعة "Europe 1" الأوروبية: "أريد التأكيد على أن، أندريه زفياغينتسيف، سيحضر في لجنة التحكيم. وسبق لأفلامه أن شاركت أكثر من مرة في برامج المهرجان، بما في ذلك فيلم (غياب الحب) لعام 2017، والذي نال جوائز مرموقة في المهرجان. كما منح فيلمه العام الماضي جائزة (سيزار) السينمائية بصفتها أهم جائزة سينمائية في فرنسا".

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ولم يذكر فريمو أسماء بقية أعضاء لجنة التحكيم السبعة، قائلا إنه من الضروري الانتظار بضعة أيام لمعرفتها.

وأشار مدير المهرجان إلى أن لجنة تنظيم المهرجان كانت قد اختارت 18 فيلما سينمائيا لبرنامج المهرجان الرئيسي، بما فيها فيلم "الصيف" للمخرج الروسي، كيريل سيريبرينيكوف.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف