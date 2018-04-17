النجم تيم حسن يفصح عن حدث هام في شهر رمضان

نشر الممثل تيم حسن الإعلان الترويجي الأول للجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذي حمل اسم "العودة"، وقدّم من خلاله لمحة عن الأحداث المشوقة التي تنتظر الجمهور.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره النجم السوري في حساب "إنستغرام"، توجه النجم، عبده شاهين، إلى صاحب محل للخمور يبدو أنه أشهر السلاح في وجهه قائلا: "هذا بإيدك بيجرحك"، ليبدأ شاهين وصخر (أويس مخللاتي) بإطلاق النار على جميع المشروبات الروحية المعروضة، فيما بقي جبل (تيم حسن) هادئا يدخّن سيجارة واضعا نظاراته الشمسية.

يذكر أنّ الجزء الثاني، هو قصة هوزان عكو وسيناريو وحوار باسم سلكا. كما يشارك فيه إلى جانب تيم كل من: أويس مخللاتي، عبده شاهين، منى واصف ونيكول سابا.

المصدر: صحيفة النهار

قتيبة دعبول