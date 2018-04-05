منشد دمشقي يقدم هدية للجيش المصري (فيديو)

قدم المنشد الدمشقي عبد الحليم عجم، هدية للقوات المسلحة المصرية والشعب المصري، مشدداً على أن كافة السوريين لم يشعروا بغربة في وطنهم الثاني مصر.

وقال عجم، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خصص أغنية تشيد بدور الجيش المصري في حماية مصر وشعبها، تحمل اسم "لما جينا أرض مصر".

وأكد المنشد السوري، أنه يعمل في مصر منذ قدومه إليها في أعقاب الحرب ببلاده، ووجد بها قدرا كبيرا من حفاوة الاستقبال والضيافة والطيبة المعروفة عن الشعب المصري.

المصدر: "صحف مصرية"