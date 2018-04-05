الممثلة ميلا جوفوفيتش في "تلال الجنة"

قبلت نجمة هوليوود روسية الأصل، ميلا جوفوفيتش، دعوة المخرجة السينمائية، أليس وادنغتون، للمشاركة في فيلم الخيال العلمي "تلال الجنة".

وبدأت المخرجة بتصوير أول فيلم في مسيرتها الإبداعية في إسبانيا.

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وتؤدي إيما روبرتس دور البطولة، أما الفتاة التي تساعدها فلعبتها (أيسا غونزاليس).

وفيما يتعلق بـ ميلا جوفوفيتش فلم يطلعها منتجو الفيلم إلى الآن على الدور الذي ستقوم بأدائه.

وتدور أحداث الفيلم حسب السيناريو في المستقبل، حيث أرسلت بطلته الرئيسة إلى المستشفى المسمى بـ "تلال الجنة" للعلاج القسري. ويُجري الأطباء هناك تجارب على دماغها لتحويلها إلى دمية مسلوبة الإرادة. لكن الفتاة تلتقي "مريضة" أخرى تقنعها بالفرار من المستشفى.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف