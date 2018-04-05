 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: لم نحصل على أي أسئلة بشأن قضية سكريبال من لندن

الممثلة ميلا جوفوفيتش في "تلال الجنة"

الثقافة والفن

الممثلة ميلا جوفوفيتش في
globallookpress.com
ميلا جوفوقيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2ii

قبلت نجمة هوليوود روسية الأصل، ميلا جوفوفيتش، دعوة المخرجة السينمائية، أليس وادنغتون، للمشاركة في فيلم الخيال العلمي "تلال الجنة".

وبدأت المخرجة بتصوير أول فيلم في مسيرتها الإبداعية في إسبانيا.

إقرأ المزيد
هارفي كيتل الممثل هارفي كيتل في فيلم روسي ناطق بالإنجليزية

وتؤدي إيما روبرتس دور البطولة، أما الفتاة التي تساعدها فلعبتها (أيسا غونزاليس).

وفيما يتعلق بـ ميلا جوفوفيتش فلم يطلعها منتجو الفيلم إلى الآن على الدور الذي ستقوم بأدائه.

وتدور أحداث الفيلم حسب السيناريو في المستقبل، حيث أرسلت بطلته الرئيسة إلى المستشفى المسمى بـ "تلال الجنة" للعلاج القسري. ويُجري الأطباء هناك تجارب على دماغها لتحويلها إلى دمية مسلوبة الإرادة. لكن الفتاة تلتقي "مريضة" أخرى تقنعها بالفرار من المستشفى.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة