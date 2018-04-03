بالفيديو.. فيلم "اضطراب القلب" يحصد 5 جوائز روسية

أقيمت في موسكو، مساء الأحد 1 أبريل الجاري، مراسم الدورة الـ 31 لجائزة "نيكا" السينمائية الروسية.

وانتزع فيلم "اضطراب القلب" للمخرج الروسي الشاب، بوريس خليبنيكوف، جوائز أفضل: فيلم، مخرج، دور رجالي، دور نسائي وجائزة أفضل سيناريو.

أما جائزة "أفضل دور نسائي ثانوي" ففازت بها أسطورة السينما الروسية، أليسا فرايندليخ، لقاء دورها في فيلم "البولشوي" للمخرج، فاليري تودوروفسكي.

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وحصل نجم السينما الروسية، سيرغي غارماش، والممثل الروسي، فلاديمير إيليين، على جائزة "أفضل دور رجالي ثانوي" لقاء دوريهما في فيلمي "التانغو البارد" و"زمن الأوائل".

أما جائزة "أفضل تصوير" فمنحت لفيلم "ساليوت-7". فيما فاز فيلم "ماتيلدا" بجائزة "أفضل أزياء".

وتم تكريم فنان الشعب السوفيتي، فلاديمير إيتوش، بجائزة "الشرف والعزة" لقاء دوره الكبير في تطوير السينما الروسية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف