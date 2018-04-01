فضل شاكر يعود للغناء؟!

فاجأ النجم اللبناني المعتزل فضل شاكر جمهوره بفيديو يظهر فيه وهو يغني أغنية جديدة بعنوان "ليه الجرح".

وظهر شاكر في الفيديو، الذي نشر على يوتيوب وتداولته العديد من المواقع الإخبارية، وهو يغني ويعزف على آله الأورغ بمشاركة نجله محمد شاكر، الذي دخل عالم الغناء مؤخرا.

وتأتي هذه الأغنية ضمن إطلالته الأخيرة في سلسلة "حكاية طويلة" التي بثت عبر قناة "الجديد" اللبنانية.

وكان الفنان اللبناني، عقب اختتام السلسلة التلفزيونية كتب تغريدة عبر تويتر قال فيها: "أتوجه بالشكر إلى الشعب اللبناني الحبيب بكافة أطيافه وإلى الجمهور العربي العزيز وإلى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة أيام. أشكر كل المؤمنين ببراءتي وأشكر الرئيس سعد الحريري على موقفه. نلتقي قريبا بإذن الله".

اتوجه بالشكر الى الشعب اللبناني الحبيب بكافة اطيافه والى الجمهور العربي العزيز والى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة ايام.

اشكر كل المؤمنين ببراءتي واشكر الرئيس #سعد_الحريري على موقفه.

نلتقي قريبا باذن الله.#فضل_شاكر#بحبك_يا_لبنان#حكاية_طويلة — فضل شاكر (@fadel_chaker) March 31, 2018

يذكر أن لفضل شاكر 11 ألبوما غنائيا، لكنه أعلن اعتزاله الفن عام 2012، وتورط بعدها في عدد من القضايا، أبرزها انتماؤه لتنظيم مسلح، والقيام بأعمال إرهابية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة 15 عاما، في سبتمبر الماضي.

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المصدر: وكالات