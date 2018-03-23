روسيا تمنح أبرز الفنانين جوائز حكومية

احتضن مبنى الحكومة الروسية مراسم منح الفنانين الروس البارزين جوائز حكومية، قدمها لهم وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي.

ومن بين الفائزين بالجوائز الحكومية: مديرة متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية، زلفيرا تريغولوفا، والمخرج السينمائي الروسي المعروف ستانيسلاف غوفوروخين والشاعر الروسي الكبير يفغيني يفتوشينكو الذي حاز الجائزة بعد وفاته، وكذلك المخرج السينمائي الروسي المعروف أندريه كونتشالوفسكي وزوجته الممثلة يوليا فيسوتسكا والممثل السينمائي والمسرحي ألكسندر دوموغاروف.

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وقد تم تكريم زلفيرا تريغولوفا بالجائزة لقاء إقامة متحف "تريتياكوف" لمعرض لوحات الفنان التشكيلي الروسي البارز فالنتين سيروف، والذي زاره مئات الآلاف من أهالي موسكو وضيوفها.

أما المخرج ستانيسلاف غوفوروخين فنال الجائزة لقاء إخراجه للفيلم السينمائي الرائع "نهاية العصر الجميل".

أما أندريه كونتشالوفسكي وزوجته والممثل ألكسندر دوموغاروف فمنحتهم الحكومة الجائزة لقاء إخراجهم للمسرحية المستوحاة من مسرحيات أنطون تشيخوف، في مسرح "موس سوفيت" بموسكو.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف