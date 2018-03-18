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ياباني يرسم ظفائر الشعر بأسلوب يثير الإعجاب (فيديو)

الثقافة والفن

ياباني يرسم ظفائر الشعر بأسلوب يثير الإعجاب (فيديو)
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نشر رسام ياباني في شبكة تويتر شريط فيديو يظهر سرعته في رسم ظفائر الشعر ورسمها على الملابس.

ولم يتوقع هواة الرسم أن يكون إبداع الظفائر بهذه البساطة والسرعة. فقد جمع شريط الفيديو الذي عرضه الرسام الياباني أكثر من مليوني إعجاب. وعلق الكثيرون عليه، معبرين عن إعجابهم بهذه الطريقة، ومنهم من شكره على درس الرسم المفيد.

وجاءت التعليقات وكلمات الإعجاب من اليابان وأوروبا وأمريكا وبلدان آسيا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

 

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