موسكو تحتفل بعيد النوروز

تحتضن العاصمة الروسية موسكو، في 25 مارس الجاري، فعاليات ثقافية وفلكلورية رسمية احتفالا بعيد النوروز.

أفاد بذلك رئيس إدارة السياسة القومية والعلاقات بين القوميات، فيتالي سوتشكوف، الذي قال إن الاحتفالات ستقام كما جرت العادة في الجناح الـ 75 لمعرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا).

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وأضاف سوتشكوف أن المسرح الرئيس للجناح سيشهد عروض فرق الغناء والرقص التابعة للشعوب التي تحتفل بعيد النوروز.

وستشمل الفعاليات حفلات موسيقية يشارك فيها فنانون من مختلف الشعوب والقوميات الروسية، إضافة إلى عروض الأزياء والمصارعة ومهرجان المطبخ القومي.

وأعاد سوتشكوف إلى الأذهان أن 37 ألف شخص حضروا العام الماضي احتفالات هذا العيد.

يذكر أن النوروز أو عيد رأس السنة الفارسية، هو عيد قومي قديم للشعوب التركية. ويحتفل به في بلدان كثيرة في وسط وغرب آسيا والقوقاز.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف