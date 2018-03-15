مبيعات الفن العالمي تحقق أرقاما قياسية عام 2017

ارتفعت عام 2017 مبيعات روائع الفن العالمي بنسبة 12% حيث بلغت 63.7 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير سنوي نشره مصرف "UBS" السويسري ومهرجان "Art Basel" الدولي لروائع الفن.

وتمكن قطاع الفن العالمي من تحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي سجل عام 2014، وحجم المبيعات عام 2007 (66 مليار دولار) .

وقال التقرير إن 53% من المبيعات تعود إلى تجار الفن، أما دور المزادات فحققت 43% من المبيعات.

وتعد الولايات المتحدة (42%) والصين (21%) وبريطانيا (20%) من أهم أسواق الفن العالمي.

وأصبحت الأعمال الفنية الثمينة قوة دافعة لسوق عام 2017. ومن بينها على سبيل المثال لوحة ليوناردو دا فينشي "مخلص العالم" (سلفاتور موندي) التي بيعت في دار المزادات "كريستي" بنيويورك بمبلغ 450 مليون دولار.

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وجاء في التقرير أن المبيعات الإجمالية لروائع الفن التي يفوق ثمنها 10 ملايين دولار ازدادت عام 2017 بنسبة 125%. وأشار التقرير إلى أن ثلثي سوق الفن العالمي من أعمال 1% من الفنانين التشكيليين المشاركين فيها.

وذكر التقرير أن 101 من إجمالي 200 جامع لأعمال الفن يعيشون في الولايات المتحدة. ويعيش 13 منهم في بريطانيا و11 شخصا في سويسرا، بينما يقيم 10 في ألمانيا و9 في الصين، ومنهم 5 في بلدان الشرق الأوسط و9 في اليابان و2 في روسيا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف