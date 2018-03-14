العثور على تمثال الإله الراقص في الهند

عثر علماء الآثار في الهند على تمثال قديم للإله الراقص "شيفا"، على شاطئ بركة في قرية باندها بارا.

ويعتقد خبراء الآثار أن تمثال الإله "شيفا" الراقص، نحت في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن الميلادي وزيّن الجزء العلوي لمعبد هندي قديم. ويبلغ طول القطعة الأثرية 1.2 متر وعرضها 90 سنتيمترا.

ولا يستبعد الخبراء وجود معبد هندوسي قديم تحت المكان الذي عثر فيه على التمثال.

يذكر أن "شيفا" من الآلهة الرئيسة في الحضارة الهندوسية، تجسد الوعي الكوني والأصل الذكوري الساكن للكون.

وعادة ما تصور هذه الآلهة في أيقونات المعابد الهندوسية بأشكالها المتغيرة الـ 25، أهمها "Nataraja"(ملك الرقص) الذي يصور في المعابد آلهة راقصة في هالة من النار تقف على شيطان أو قزم، ومتوازنة على قدمها اليمنى.

المصدر: إزفيستيا