مغنية روسية تكشف عن أغنيتها في "يوروفيجن-2018"

كشفت المغنية الروسية، يوليا سامويلوفا، عن أغنيتها الجديدة "!I Won’t Break" التي ستقدمها باللغة الإنجليزية في مسابقة "يوروفيجن-2018".

وصرحت سامويلوفا، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بذلك خلال برنامج عرضته القناة التلفزيونية الروسية الأولى، الأحد 11 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تقام مسابقة "يوروفيجن-2018" الموسيقية الدولية التلفزيونية، في مايو المقبل، في مسرح "Parque das Nacoes" بالعاصمة البرتغالية، حيث سيجري الدور نصف النهائي الأول الذي تشارك فيه المغنية الروسية، في 8 مايو المقبل.

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يذكر أن روسيا لم تشارك عام 2017 في المسابقة، عقب منع السلطات الأوكرانية وصول المغنية يوليا سامويلوفا إلى كييف، بذريعة زيارتها عام 2015 لشبه جزيرة القرم، حيث أحيت حفلا موسيقيا هناك. وفاز في تلك النسخة من المسابقة المغني البرتغالي، سالفادور سوبرالا.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف