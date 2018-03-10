شاهد.. لمجرد يكتسح يوتيوب بـ"غزالي"

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد مساء أمس الجمعة أغنيته الجديدة بعنوان "غزالي" على قناته الرسمية في "يوتيوب"، ليصل عدد المشاهدات خلال ساعات قليلة إلى أكثر من مليونين ونصف.

ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه له في المغرب، منذ اتهامه في 28 أكتوبر عام 2016 باغتصاب فتاة فرنسية. وقد سمح له القضاء الفرنسي بالسفر مؤقتا إلى بلاده، شرط عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي أو إقامة حفلات.

واستغرق كليب أغنية "غزالي"، الذي تم تصويره بالعاصمة الفرنسية باريس، شهورا من التحضير، وتطرق خلال الأغنية التي أداها باللهجة المغربية وبإيقاع شبابي سريع، لجمال المرأة.

ومن المتوقع أن تحصد هذه الأغنية ملايين المشاهدات، على غرار أغنيته الأخيرة التي أطلقها بعد خروجه من السجن "Let go"، والتي شهدت أكثر من 120 مليون مشاهدة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

وحصدت أغنية "غلطانة" أكثر من 180 مليون مشاهدة، في حين تمت مشاهدة فيديو أشهر أغانيه "المعلم" نحو 600 مليون مرة.

يذكر أن السلطات الفرنسية وجهت إلى سعد لمجرد، البالغ 32 عاما، تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، ودخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى على شابة في العشرين من العمر.

ومن المرتقب أن يعود لمجرد إلى فرنسا في التاسع من نيسان، للخضوع لفحص طبي له علاقة بقضية الاغتصاب.

المصدر: وكالات

رُبى آغا