فيلم روسي عن الحرب العالمية الثانية في مهرجان "كان"

فيلم "تي – 34" الروسي المزمع عرضه نهاية العام الجاري، أثار اهتمام الخبراء في مهرجان "برلين" السينمائي.

وقال منتج الفيلم روبين ديشديشان ورئيس شركة العرض السينمائي "مارس ميديا" إن سيناريو الفيلم وأداء الممثلين والممثلات جذب اهتمام الخبراء والنقاد وذلك بعد عرض بعض مشاهده على هامش المهرجان. وأضاف قائلا إن الفيلم أثار حتى في هذه المرحلة غير الجاهزة من تصويره اهتماما بالغا في فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وبولندا وبعض البلدان الإسكندنافية. وتجري حاليا محادثات مع كبرى الشركات السينمائية الصينية بشأن عرض الفيلم في الصين.

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وقال منتج الفيلم إن فيلمه سيعرض في السوق السينمائية التابعة لمهرجان "كان" السينمائي. وأضاف أن مسلسل "الأورطة الذهبية" التاريخي التلفزيوني الذي كان قد أنتجته شركة "مارس ميديا" سيعرض في القناة التلفزيونية الروسية الأولى بدءا من 12 مارس قد تم بيعه لإيران.

يذكر أن فيلم "تي - 34" يسلط الضوء على مسابقة حلت بين قائدي الدبابتين الروسية والألمانية في ميدان المعركة إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف