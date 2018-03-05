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يا فرحة ما تمت!

الثقافة والفن

يا فرحة ما تمت!
Reuters Mike Blake
الممثلة فرانسيس مكدورماند
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لم تمر ساعات على استلام الممثلة فرانسيس مكدورماند جائزة "الأوسكار" كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينغ، ميسوري"، حتى أقدم "لص" على سرقة التمثال الذهبي منها.

وتبين أن أحد الحاضرين في الحفل، الذي ينظم عقب توزيع الأوسكار، قام بسرقة التمثال الذهبي من على المائدة الخاصة للممثلة ماكدورماند.

والغريب أن هذا "اللص"، ويدعى تيرى براينت، نشر فيديو له عبر فيسبوك وهو يحتفل ممسكا بتمثال الأوسكار المسروق في يديه، يقول إنه فاز بالجائزة عن فئة الموسيقى.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس في وقت لاحق عن اعتقال براينت بتهمة السرقة وأعادت الجائزة لصاحبتها.

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المصدر: أ ب

علي جعفر

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