يا فرحة ما تمت!

لم تمر ساعات على استلام الممثلة فرانسيس مكدورماند جائزة "الأوسكار" كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثلاث لافتات خارج إيبينغ، ميسوري"، حتى أقدم "لص" على سرقة التمثال الذهبي منها.

وتبين أن أحد الحاضرين في الحفل، الذي ينظم عقب توزيع الأوسكار، قام بسرقة التمثال الذهبي من على المائدة الخاصة للممثلة ماكدورماند.

والغريب أن هذا "اللص"، ويدعى تيرى براينت، نشر فيديو له عبر فيسبوك وهو يحتفل ممسكا بتمثال الأوسكار المسروق في يديه، يقول إنه فاز بالجائزة عن فئة الموسيقى.

Terry Bryant got a new Tinder profile pic: pic.twitter.com/MQgjQkoQKE — Darc Maron (@faithchoyce) March 5, 2018

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس في وقت لاحق عن اعتقال براينت بتهمة السرقة وأعادت الجائزة لصاحبتها.

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المصدر: أ ب

علي جعفر