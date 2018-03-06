روسيا تستضيف مهرجان "أسبوع الثقافة الإيرانية"

تستضيف روسيا العام الجاري مهرجان "أسبوع الثقافة الإيرانية". أما العام القادم فسيشهد إقامة مهرجان "أسبوع الثقافة الروسية" في إيران.

وقال نائب وزير الثقافة الروسي (سيرغي أوبريفالين) "استطعنا تطبيق قرار اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري الاقتصادي فيما يتعلق بالتعاون في مجال الثقافة والسياحة.

وأضاف أن الخريف القادم سيشهد إقامة مهرجان "أيام جمهورية إيران الإسلامية في الاتحاد الروسي".

أما نائب رئيس هيئة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران عباس حميار الذي حضر الاجتماع من الجانب الإيراني فقال: "إن مهرجان "أسبوع الثقافة الإيرانية في روسيا سيعطي دفعة جديدة لعملية التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين، وسيساعد في تطوير العلاقات الثنائية بشتى الميادين".

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وعلاوة على ذلك فإن الجانبين وافقا حسب المسؤول الثقافي الإيراني على دراسة موضوع إقامة مهرجان "أسبوع الثقافة الروسية" في إيران عام 2019. كما اتفاق الجانبان على إعلان عام 2020 عاما لتطوير السياحة بين موسكو وطهران".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف